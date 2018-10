In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist heute früh ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen.

Beamte am Flughafen teilten mit, an Bord der Maschine aus München hätten sich weniger als 20 Afghanen befunden. Die Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Krieg zwischen Regierungstruppen mit den radikalislamischen Taliban sowie der Terrormiliz IS ausweitet.