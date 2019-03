In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen.

Die Maschine mit rund 30 Afghanen an Bord landete heute früh auf dem Flughafen in Kabul. Es war die 22. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. In Deutschland ist die Praxis umstritten, weil die Sicherheitslage in Afghanistan nach wie vor angespannt ist. Das Land wird von Anschlägen und Angriffen der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat erschüttert. Fast täglich gibt es zivile Opfer.