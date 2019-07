In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen.

An Bord der Maschine aus Leipzig waren 45 Afghanen aus mehreren Bundesländern. Es war die 26. Sammelabschiebung seit Dezember 2016. Damit sind bisher 645 Männer nach Afghanistan zurückgebracht worden.



Die Abschiebungen dorthin sind in Deutschland umstritten. Kritiker weisen darauf hin, dass die Sicherheitslage in dem Land weiter angespannt ist. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge wurden allein von Januar bis Ende Juni fast 1.400 Zivilisten getötet.