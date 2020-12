Im Laufe des Abends soll es wieder einen deutschen Abschiebeflug nach Afghanistan geben.

Vom Flughafen Leipzig/Halle aus soll eine Maschine mit abgelehnten Asylbewerbern an Bord in die Hauptstadt Kabul starten. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte die Sammelabschiebung. Es sei unverantwortlich, während eines bundesweiten Lockdowns stur an Abschiebungsaktionismus festzuhalten, erklärte Pro Asyl-Geschäftsführer Burkhardt. In Afghanistan herrschten weiterhin lebensgefährliche Zustände. Wegen der Corona-Pandemie hatte es seit neun Monaten keinen Abschiebeflug gegeben.

