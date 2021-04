Der Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan hat begonnen.

Das teilte das Militärbündnis gestern Abend in Brüssel mit. Da die Sicherheit der Truppen höchste Priorität habe, würden keine Details zu der Operation mitgeteilt, hieß es. Der Abzug, der ursprünglich für den 1. Mai geplant war, soll in einigen Monaten abgeschlossen sein. Die Nato hatte vor zwei Wochen entschieden, nach fast 20 Jahren die rund 10.000 verbliebenen Soldaten am Hindukusch zurückzubeordern. Die Bundeswehr hatte zuletzt 1.100 Soldaten in Afghanistan stationiert.

