US-Außenminister Blinken muss heute und morgen im Kongress zum Rückzug der USA aus Afghanistan Rede und Antwort stehen.

Zwei Fachausschüsse des US-Repräsentantenhauses und des Senats befassen sich mit der Frage, ob genug getan wurde, um US-Staatsbürger, Menschen mit Aufenthaltsrecht und gefährdete Afghanen nach der Machtübernahme durch die Taliban aus Afghanistan zu holen.



Mitglieder der Republikanischen Partei kritisieren, dass US-Bürger in den Tagen und Wochen vor dem Abschluss des Rückzugs am 30. August in Afghanistan zurückgelassen worden seien. Auch aus Blinkens Demokratischer Partei kommt Kritik an der Afghanistan-Politik der US-Regierung. Viele Demokraten sorgen sich um die Sicherheit jener Afghanen, die in den vergangenen 20 Jahren mit den US-Truppen zusammengearbeitet haben.



Vertreter des Außenministeriums gehen von harten Auseinandersetzungen bei den Anhörungen aus.

