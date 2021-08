Ein unangekündigter und nicht genehmigter Trip von zwei US-Abgeordneten zum Flughafen in Kabul hat scharfe Kritik ausgelöst.

Die Parlamentarier Seth Moulton und Peter Meijer waren ohne vorherige Absprache mit den zuständigen Regierungsstellen zum Airport der afghanischen Hauptstadt gereist, um sich dort ein Bild von dem Einsatz der US-Kräfte zu machen. Das erklärten sie in einer anschließenden schriftlichen Stellungnahme. Als Kongressmitglieder hätten sie die Aufgabe, Regierungsstellen zu beaufsichtigen, und dies gelte bei dem laufenden Einsatz in Afghanistan ganz besonders, argumentierten sie.



Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte dagegen, der Besuch des Republikaners Meijer und des Demokraten Moulton am Flughafen von Kabul habe wichtige Ressourcen beansprucht, die für die Evakuierungsmission benötigt würden. "Das ist tödlicher Ernst", sagte die Demokratin. "Wir wollen nicht, dass Abgeordnete dorthin reisen." Noch deutlicher drückte sich ein US-Regierungsvertreter anonym gegenüber der "Washington Post" aus: "Das ist dumm und egoistisch." Die Abgeordneten hätten Flugzeugplätze weggenommen, die für eine Ausreise von US-Bürgern und gefährdeten Afghanen benötigt würden.



In ihrer Stellungnahme betonten die Parmanentarier, auf dem Rückflug hätten sie leere Sitze für Crew-Mitglieder eingenommen, um sicherzustellen, keinem Schutzbedürftigen einen Platz bei der Evakuierung wegzunehmen.

