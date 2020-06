Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" schließt ihre Entbindungsstation in der afghanischen Hauptstadt Kabul, die vor einem Monat zum Ziel eines tödlichen Anschlags geworden war.

Man stelle das Projekt ein, da es immer noch keine Informationen über die Täterschaft gebe und weitere Angriffe nicht auszuschließen seien, erklärte die Organisation.



Am 12. Mai hatten bewaffnete Angreifer das Dasht-e-Barchi-Krankenhaus gestürmt und 25 Menschen getötet. Darunter waren zwei kleine Kinder, 16 Mütter und eine Hebamme von "Ärzte ohne Grenzen". Zu dem Anschlag hat sich bislang niemand bekannt. Die afghanische Regierung beschuldigte die Taliban, diese wiesen den Vorwurf zurück.



In der Station waren laut "Ärzte ohne Grenzen" im vergangenen Jahr fast 16.000 Kinder zur Welt bekommen. Die Schließung habe Auswirkungen auf mehr als eine Million Menschen in der Region.