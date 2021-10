Knapp zwei Monate nach dem Ende der Luftbrücke in Afghanistan ist es für Menschen dort fast unmöglich geworden, aus dem Land zu fliehen. Darauf macht Amnesty International aufmerksam, während in Moskau auf einer Konferenz Druck auf die Taliban ausgeübt wird.

Die Nachbarstaaten hielten ihre Grenzen für Afghaninnen und Afghanen ohne Reisedokumente geschlossen, so dass viele das Land nur irregulär verlassen könnten, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Nach Amnesty-Informationen weisen einige europäische Staaten Menschen aus Afghanistan illegal zurück. Amnesty International fordert daher die Möglichkeit einer schnellen und unbürokratischen Ausreise und die Erteilung von humanitären Visa für stark gefährdete Personen.



Unterdessen haben die Teilnehmer einer internationalen Konferenz in Moskau die Taliban aufgefordert, für einen dauerhaften Frieden in ihrem Land zu sorgen. Außerdem müssten die Rechte der verschiedenen ethnischen Gruppierungen sowie von Frauen und Kindern in Afghanistan gewahrt werden, heißt es in einer Abschlusserklärung, die das russische Außenministerium veröffentlichte. Große Sorge äußerten die Teilnehmer, zu denen auch die Taliban selbst zählten, über die desolate wirtschaftliche und humanitäre Lage am Hindukusch.

