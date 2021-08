Menschenrechtler machen die Taliban für ein Massaker an der ethnischen Minderheit der Hazara verantwortlich.

Nach der Machtübernahme in der afghanischen Provinz Ghazni Anfang Juli hätten Kämpfer neun Männer der Hazara-Gemeinschaft getötet, erklärte Amnesty International in Berlin. Generalsekretärin Callamardein sprach von einem erschreckenden Vorboten dessen, was die Herrschaft der Taliban für Afghanistan bedeuten könnte.



Die Hazara sind eine schiitische Minderheit im mehrheitlich sunnitischen Afghanistan. Sie machen etwa neun Prozent der Bevölkerung aus.

