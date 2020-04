In Afghanistan soll der Anführer der IS-Terrorgruppe festgenommen worden sein.

Wie die Nationale Sicherheitsdirektion in Kabul mitteilte, wurde der als Aslam Faruki bekannte Mann zusammen mit 19 weiteren Kämpfern von afghanischen Spezialkräften gefasst. Weitere Einzelheiten würden noch mitgeteilt.



Die Terrormiliz IS ist in Afghanistan seit Anfang 2015 aktiv. Die Gruppe hat zahlreiche Anschläge vor allem auf schiitische Moscheen, Stadtbezirke und Versammlungen verübt.