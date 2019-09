Aus Afghanistan wird auch heute wieder ein Anschlag gemeldet.

Nach ersten Meldungen sprengte sich in der Stadt Dschalalabad im Osten des Landes ein Selbstmordattentäter in die Luft. Bislang ist die Rede von mehreren Verletzten. Nach weiteren Berichten drangen zudem Bewaffnete in ein Regierungsgebäude ein. Es soll zu Schusswechseln gekommen ein. Sicherheitskräfte sind im Einsatz.



Erst gestern waren in Afghanistan bei zwei Anschlägen rund 50 Menschen getötet worden. In beiden Fällen bekannten sich die radikal-islamischen Taliban zu den Gewalttaten.