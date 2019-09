In Afghanistan hat sich ein weiterer Anschlag ereignet.

Nach offiziellen Angaben sprengte sich in der Stadt Dschalalabad im Osten des Landes ein Selbstmordattentäter in einer Behörde in die Luft. Anschließend stürmten bewaffnete Angreifer das Gebäude und eröffneten das Feuer. Bislang ist von mindestens 12 Verletzten die Rede. Sicherheitskräfte lieferten sich Gefechte mit den Kämpfern und erschossen einen von ihnen. Derzeit ist die Lage noch unklar. Auch über die Angreifer ist noch nichts bekannt.



Erst gestern waren in Afghanistan bei zwei Anschlägen rund 50 Menschen getötet worden. In beiden Fällen bekannten sich die radikal-islamischen Taliban zu den Gewalttaten.