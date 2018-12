In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben mehrere Attentäter einen Anschlag auf ein Regierungsgebäude verübt.

Dabei wurden mindestens vier Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei zündete zunächst einer der Täter in seinem Auto einen Sprengsatz. Unmittelbar danach stürmten Bewaffnete das Gebäude und lieferten sich einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften. Augenzeugen berichten, das Regierungsgebäude stehe in Flammen. Es seien mehrere Explosionen und weitere Schüsse zu hören. Der Angriff dauert offenbar noch an.