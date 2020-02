In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es einen Selbstmordanschlag gegeben.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden mindestens sechs Menschen getötet. Unter den Getöteten seien vier Soldaten und zwei Zivilisten. Mindestens zwölf Menschen seien verletzt worden. Der Anschlag wurde in der Nähe der Marschall-Fahim-Militärakademie verübt. Die Akademie ist in der Vergangenheit schon mehrmals Ziel von Angriffen gewesen.



Bisher bekannte sich niemand zu dem neuen Anschlag, dem ersten größeren in Kabul seit Ende November.