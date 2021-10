In Afghanistan haben die islamistischen Taliban ein Programm zur Reduzierung von Arbeitslosigkeit und Hunger angekündigt.

Wie Taliban-Sprecher Mujahid in Kabul mitteilte, sollen tausende Arbeitslose an Beschäftigungsmaßnahmen teilnehmen und im Gegenzug Weizen bekommen. Das Programm zielt demnach auf Arbeitslose ab, die im Winter besonders von Hunger bedroht sind. Sie sollen etwa Wasserkanäle und Auffangbecken graben, um künftige Dürren abzumildern. Insgesamt sollen rund 67.000 Tonnen Weizen verteilt werden.



Afghanistan ist in hohem Maße auf ausländische Hilfe angewiesen, die seit der Machtübernahme der radikalislamischen Miliz im August aber stark zurückgefahren wurde. Die UNO warnt vor einer drohenden Hungersnot im Winter für einen Großteil der Bevölkerung. Das Land kämpft mit einer Dürre, einer Wirtschaftskrise sowie mit Stromausfällen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.