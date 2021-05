In Afghanistan hat die Armee nach eigenen Angaben eine Offensive der radikal-islamischen Taliban in der südlichen Provinz Helmand zurückgeschlagen.

Dabei seien mehr als 100 Taliban-Kämpfer getötet worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Kabul. Von den Taliban liegt noch keine Stellungnahme vor. Die Kämpfe dauerten noch an, sagte ein Vertreter der Regionalregierung. Hunderte Familien seien geflohen. - Zuletzt hatte es einen massiven Angriff der Taliban-Milizen in der Provinz Herat gegeben. Dabei wurden mindestens acht Sicherheitskräfte getötet und vier weitere verletzt.



Die USA sehen in den jüngsten Kämpfen zwischen afghanischen Soldaten und den islamistischen Taliban keine Bedrohung für den Abzug der internationalen Einheiten. Der Rückzug verlaufe weitgehend normal, sagte ein Pentagon-Sprecher.

