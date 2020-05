Afghanische Streitkräfte haben einen Angriff der radikalislamischen Taliban auf Kundus abgewehrt.

Mit Unterstützung aus der Luft seien die Taliban nach mehrstündigen Gefechten zurückgeschlagen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul mit. Bei dem nächtlichen Angriff wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums 40 Taliban-Kämpfer getötet, 50 weitere seien verletzt worden. Ein Armeesprecher vor Ort berichtete von einem getöteten und drei verletzten Soldaten der Regierungstruppen. Die Stadt im Norden Afghanistans war in der Vergangenheit bereits zwei Mal vorübergehend an die Islamisten gefallen.



Die USA und die Taliban hatten Ende Februar ein Abkommen unterzeichnet, das den Weg für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan ebnen soll. Nach mehreren Anschlägen mit vielen Toten droht der Friedensprozess aber zu scheitern.