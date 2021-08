In Afghanistan haben die islamistischen Taliban die Stadt Kundus im Norden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Das teilten mehrere Provinzräte mit. Die Islamisten hätten die wichtigsten Regierungseinrichtungen eingenommen. Afghanische Soldaten und Taliban-Kämpfer hatten sich zuvor schwere Gefechte im Zentrum von Kundus geliefert.

Die Miliz hatte die Stadt wochenlang belagert. Sie hat innerhalb der vergangenen Tage drei Provinzhauptstädte erobert, zuletzt Sar-i-Pul - ebenfalls im Norden des Landes. Zuvor waren bereits Sarandsch und Schiberghan an die islamistischen Kämpfer gefallen. Seit dem Abzug der internationalen Truppen konnte die Miliz zunehmend Gebietsgewinne verzeichnen.



Bei einem Anschlag in der Hauptstadt Kabul wurde ein Pilot der afghanischen Luftwaffe getötet. Er war in Zivil in seinem Auto unterwegs, als eine an dem Fahrzeug platzierte Bombe explodierte. Fünf Passanten wurden verletzt.

