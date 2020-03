Im innenpolitischen Streit in Afghanistan gibt es auch nach dem Vermittlungsversuch von US-Außenminister Pompeo keine Lösung.

In einer Fernsehansprache sagte Präsident Ghani, er habe seinem Rivalen Abdullah eine Beteiligung an der Regierung und eine Schlüsselrolle im Friedensprozess angeboten. Dieser habe aber Forderungen gestellt, die gegen die Verfassung verstießen. Abdullah erklärte, der Besuch Pompeos sei eine Gelegenheit zur Lösung der Krise gewesen, die aber nicht genutzt worden sei.



Pompeo hatte Ghani und Abdullah zur Bildung einer gemeinsamen Regierung aufgerufen. Er kündigte an, dass die USA wegen des Machtkampfs ihre Hilfsgelder für Afghanistan um eine Milliarde Dollar kürzen werden. Auch alle anderen Programme und Projekte in Afghanistan würden überprüft, sagte Pompeo.