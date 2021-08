Nach der Großstadt Kundus haben die Taliban-Milizen in Afghanistan heute eine weitere Provinzhauptstadt im Norden des Landes eingenommen.

Es handelt sich um die Stadt Talokan in der Provinz Tachar. Die Sicherheitskräfte hätten sich zurückgezogen, teilte der zuständige Provinzrat mit. Ein weiterer hochrangiger Beamter bestätigte, dass die Stadt gefallen sei.



Die Taliban-Milizen hatten innerhalb weniger Tage drei Provinzhauptstädte erobert und weitere Geländegewinne verzeichnet. In der Stadt Kundus mit 370.000 Einwohner gibt es keinen Strom mehr, die Regierung hat sich in das ehemalige Bundeswehrlager nahe Kundus zurückgezogen. Vorausgegangen waren heftige Kämpfen mit den Regierungstruppen.



Der CDU-Außenpolitiker Röttgen warnte vor einem Durchmarsch der Taliban. Es dürfe jetzt nicht zugelassen werden, dass die Islamisten militärisch einseitig Fakten schüfen, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Röttgen appellierte an die internationale Gemeinschaft, den Vormarsch zu stoppen. Dies könne auch eine Beteiligung der Bundeswehr bedeuten.



Das Auswärtige Amt in Berlin reagierte mit großer Besorgnis auf die Entwicklung in Afghanistan. Die Sicherheitslage habe sich in den letzten Tagen zunehmend verschlechtert, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb werde auch der Asylbericht derzeit noch einmal aktualisiert.



Bislang sieht das Auswärtige Amt keine generelle Gefährdung von Rückkehrern. Der aktuelle Bericht stammt allerdings aus dem Mai, also kurz vor Beginn des Abzugs der internationalen Truppen.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.