Das Auswärtige Amt fordert alle Deutschen in Afghanistan auf, das Land schnell zu verlassen.

Vor dem Hintergrund der militärischen Auseinandersetzungen zwischen afghanischen Regierungskräften und den Islamisten habe sich die allgemeine Sicherheitslage zuletzt verschlechtert, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums. Eine allgemeine Ausreiseaufforderung besteht bereits seit Längerem.

Maas droht mit Geldentzug

Seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im Mai haben die Taliban weite Teile des Landes eingenommen. Bundesaußenminister Maas kündigte ein Ende der finanziellen Hilfen für Afghanistan, falls die Taliban die Macht übernehmen sollten. Ein Kalifat werde man nicht mittragen, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Deutschland gebe bisher jedes Jahr 430 Millionen Euro in das Land.



Die Hilfsorganisation Caritas International forderte hingegen weitere Hilfen: Die Hungerkrise habe sich in den vergangenen Jahren extrem zugespitzt; mehr als drei Millionen Kinder seien mangelernährt.



Wegen der instabilen Sicherheitslage hat die Bundesregierung Abschiebungen nach Afghanistan derzeit ausgesetzt. Auch Frankreich verzichtet vorerst auf Rückführungen in das Land.

Russland investiert in Grenzschutz

Angesichts des Vormarsches der Taliban in Afghanistan hat Russland finanzielle Unterstützung für den Ausbau von Grenzposten in Zentralasien angekündigt. Die ehemalige Sowjetrepublik Tadschikistan erhalte umgerechnet mehr als 850.000 Euro, um seine Grenze zu schützen, sagte der stellvertretende russische Außenminister Syromolotow nach Angaben der Agentur Interfax.



Tadschikistan hat im Süden eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze zu Afghanistan. In Moskau wird befürchtet, islamistische Kämpfer könnten in ehemals sowjetisches Gebiet eindringen. In Tadschikistan hat Russland seine größte Militärbasis im Ausland.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.