Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, hat angesichts der massiv gestiegenen Zahl von Binnenflüchtlingen in Afghanistan davor gewarnt, die Versäumnisse während des Syrien-Kriegs zu wiederholen.

Fatalerweise seien die Europäer damals nicht auf die Geflüchteten vorbereitet gewesen, sagte sie im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Man dürfe nicht den katastrophalen Fehler wiederholen und warten, bis alle 27 EU-Länder bereit zur Aufnahme von Geflüchteten seien. Man müsse sich vielmehr mit jenen europäischen Ländern zusammenschließen, die das tun wollten. In diesem Zusammenhang mahnte die Grünen-Politikerin auch eine Abstimmung mit den USA und Kanada an. Gemeinsam sollten klare Kontingentregeln vereinbart werden.



Die Bundesregierung kündigte unterdessen an, fast alle Botschafts-Mitarbeiter sowie die afghanischen Ortskräfte möglichst schnell auszufliegen. Die Taliban-Milizen sind heute Medienberichten zufolge bis auf 50 Kilometer vor Kabul vorgerückt.



Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.