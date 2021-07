Der Befehlshaber der US- und Nato-Truppen in Afghanistan, der amerikanische General Miller, hat im Zuge des internationalen Truppenabzuges sein Kommando abgegeben.

Bei einer Zeremonie in Kabul übergab Miller seine Aufgaben an General McKenzie, den Chef des US-Zentralkommandos mit Sitz in Florida. Von dem US-Bundesstaat aus werden die militärischen Aktivitäten der USA in 20 Ländern im Nahen Osten sowie in Zentral- und Südasien koordiniert.



Beobachter befürchten, dass in Folge des Rückzugs der internationalen Truppen die Taliban wieder die Kontrolle über ganz Afghanistan erlangen könnten. Die Islamisten setzten ihre ihre Offensive heute fort und griffen weitere Städte an. Kämpfe gibt es nach Behördenangaben in der Provinzhauptstadt Gasni im Südosten des Landes, in Faisabad im Nordosten und in Kala-e Nau im Westen Afghanistans. Auch aus Kandahar im Süden werden weitere Gefechte gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.