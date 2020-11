Die afghanischen Behörden haben nach eigenen Angaben den Drahtzieher des Terrorangriffs auf die Universität in Kabul mit 22 Toten gefasst.

Sicherheitskräfte hätten den Mann festgenommen, erklärte Vizepräsident Saleh. Er habe an der Hochschule studiert und sei von einem Netzwerk angeworben worden, das mit den Taliban kooperiert.



Bei dem sechs Stunden dauernden Angriff während einer Abschlussfeier waren vor zwei Wochen mindestens 22 Menschen getötet worden, darunter die drei Angreifer. Afghanische Regierungsvertreter hatten kurz nach der Tat die radikalislamischen Taliban beschuldigt. Dann reklamierte aber die Terrorgruppe IS den Anschlag für sich, die in Afghanistan ebenso wie die Taliban aktiv ist.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.