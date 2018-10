Bei einem Anschlag auf eine Wahlkundgebung sind in Afghanistan mindestens 13 Menschen getötet worden.

Weitere 32 Personen wurden verletzt, als in der Provinz Tachar eine Bombe detonierte. Wie die Polizei weiter mitteilte, war sie auf einem geparkten Motorrad befestigt. Zu dem Attentat bekannte sich bislang niemand. In der Gegend sind die radikal-islamischen Taliban aktiv, die schon mehrere Anschläge verübt haben.



In Afghanistan wird am 20. Oktober ein neues Parlament gewählt. Der Wahlkampf wird von zahlreichen Anschlägen überschattet.