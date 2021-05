Nach dem Bombenanschlag auf eine Mädchenschule in Afghanistan sind die Opfer beigesetzt worden.

Die meisten der über 60 Toten sind Schülerinnen zwischen elf und 15 Jahren. 165 Menschen wurden nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters verletzt. Über die Täter herrscht nach wie vor Unklarheit. Die Taliban bestritten, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben.



Die Explosionen ereigneten sich am Samstag in einem Viertel von Kabul, in dem vor allem schiitische Hasara leben. Dort gab es schon mehrfach Gewalt, die sich gegen die Minderheit der Schiiten richtete und für die zumeist ein Ableger der sunnitischen Terrorgruppe Islamischer Staat die Verantwortung übernahm.



Anführer der Hasara beschlossen die Einrichtung einer eigenen Schutztruppe. Sie soll vor Schulen, Moscheen und öffentlichen Einrichtungen stationiert werden und mit Sicherheitskräften der Regierung zusammenarbeiten.

