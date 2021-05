In Afghanistan ist ein bekannter Fernsehmoderator erschossen worden.

Der Journalist sei in der Stadt Kandahar im Süden des Landes von Unbekannten getötet worden, erklärte ein Vertreter der Provinzverwaltung. Andere Journalisten in der Region seien informiert worden, dass auch sie zum Ziel von Attentaten werden könnten. Zuvor hatten die radikalislamischen Taliban gewarnt, Medienschaffende, die - Zitat - "voreingenommene Berichterstattung betrieben, würden dafür verantwortlich gemacht". Der Getötete war ein bekannter Talkshow-Moderator, zuletzt hatte er als Pressemitarbeiter im Finanzministerium gearbeitet. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die Taliban werden jedoch für eine Reihe von Morden an Journalisten verantwortlich gemacht.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.