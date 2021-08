Die Bundesregierung hat offenbar seit Monaten über die Aufnahme von Ortskräften aus Afghanistan gestritten.

Der "Spiegel" berichtet aus internen Sitzungsprotokollen, wonach Vertreter verschiedener Ministerien bereits seit Ende April über ein Verfahren zur Aufnahme der Menschen beraten haben. Demnach sperrte sich etwa das Innenministerium gegen eine Ausreise der Ortskräfte ohne vorherige Sicherheitsprüfung. Allerdings haben bis heute viele Afghanen keine gültigen Reisedokumente. Dem Bericht zufolge soll Kanzlerin Merkel dann Mitte Juli auf Charterflüge für die Ortskräfte gedrängt haben. Das lehnten die beteiligten Ressorts noch in einer Sitzung am 30. Juli erneut ab.



In Kabul setzt die Bundeswehr die Evakuierungsmaßnahmen fort. Nach Angaben der Bundesregierung wurde ein deutscher Staatsbürger auf dem Weg zum Flughafen in Kabul angeschossen. Es bestehe keine Lebensgefahr. Mehr

