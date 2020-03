Im Streit zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban um einen möglichen Gefangenenaustausch gibt es wieder Bewegung.

Vertreter beider Seiten diskutierten zwei Stunden lang unter Vermittlung der USA und Katars in einer Videokonferenz. Der US-Sondergesandte für Afghanistan, Khalilzad, sprach von den "ersten technischen Gesprächen über die Freilassung von Gefangenen".



Das Thema hat den Friedensprozess stocken lassen. Der Gefangenenaustausch ist Bestandteil eines Abkommens zwischen den USA und den Taliban über den Abzug von ausländischen Truppen. Die Taliban hatten zwischenzeitlich weitere Gespräche verweigert, so lange nicht alle ihre Gefangenen in Freiheit sind.



Mit großer Sorge sehen Hilfsorganisationen derzeit die Ausbreitung des Coronavirus in Afghanistan. Am Wochenende wurden 34 Infektionen bestätigt. Die tatsächliche Zahl könnte durch den hohen Grenzverkehr zum Iran, der stark von der Pandemie betroffen ist, deutlich höher liegen.