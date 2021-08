US-Präsident Biden hält an einem Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan bis zum 31. August fest. Das bestätigte das Weiße Haus.

Es sollen aber Notfallpläne erstellt werden, falls die Frist doch geringfügig verlängert werden muss. Die USA sichern derzeit mit etwa 5.800 Soldaten den Flughafen in Kabul. Die Taliban drohten indes mit Konsequenzen, sollten die USA nicht bis Ende August abziehen. Zudem verlangten sie einen sofortigen Stopp von Ausreisen für afghanische Ingenieure und andere Fachkräfte. Ein Sprecher der militanten Islamisten sagte in Kabul, die westlichen Streitkräfte sollten nur noch Ausländer außer Landes bringen.

Beratungen der G7, NATO, EU und UNO

Biden sprach heute mit den anderen Regierungschefinnen und Regierungschefs der G7 sowie dem UNO-Generalsekretär und dem NATO-Generalsekretär über die Lage. Einige Regierungsvertreter der G7 äußerten nach Angaben von EU-Ratspräsident Michel gegenüber Biden ihre Bedenken wegen der Frist. Die EU sei weiterhin besorgt, dass europäische Staatsangehörige und Menschen aus Afghanistan, die mit ihnen zusammengearbeitet hätten, nicht sicher zum Flughafen von Kabul gelangen könnten



Bundeskanzlerin Merkel sagte nach der Konferenz, dass sich die Sicherheitslage am Flughafen Kabul immer weiter verschärfe, was die Evakuierungen erschwere. Sie sagte 100 Millionen Euro humanitäre Soforthilfe zu, weitere 500 Millionen Euro sollen folgen. Das Geld werde vorrangig an UNO-Organisationen gehen, da die Entwicklungsarbeit mit Afghanistan gestoppt sei.

Vorwürfe von Unterstützern afghanischer Ortshelfer

Das Patenschaftsnetzwerk Afghanischer Ortskräfte erhob schwere Vorwürfe gegen die Regierung und vor allem gegen Bundeskanzlerin Merkel. Der Vorsitzende Grotian sagte in Berlin, das Kanzleramt habe nicht auf Briefe und Emails von ihm reagiert. In diesen Schreiben habe er deutlich gemacht, dass sich die verschiedenen Bundesministerien bei der Rettung von Menschen gegenseitig blockierten. Das Kanzleramt hätte eingreifen können, habe es aber nicht getan. - Das Patenschaftsnetzwerk kümmert sich seit Jahren um afghanische Ortskräfte von Bundeswehr und deutschen Hilfsorganisationen. Seit Monaten warnt es davor, dass die Taliban sich an den Helfern und deren Familien rächen könnten.

Berichte über Massenhinrichtungen

Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, berichtete bei einer Sondersitzung in Genf über mutmaßliche Gräueltaten der Taliban wie etwa Massenhinrichtungen. Opfer seien sowohl Zivilisten als auch ehemalige Angehörige der afghanischen Sicherheitskräfte. Weiter sagte Bachelet, der Bewegungsspielraum von Frauen sei in manchen Regionen eingeschränkt worden, Mädchen dürften teils nicht mehr zur Schule gehen. Friedliche Proteste würden unterdrückt und Minderjährige zum Waffendienst geholt. Die Berichte seien glaubhaft, betonte sie.

Warnungen vor Hungersnot

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen WFP warnt, Millionen Afghanen drohe eine Hungersnot. Die Lage spitze sich durch den innenpolitischen Konflikt, jahrelange Dürre und Coronavirus-Pandemie zu, sagt WFP-Chef David Beaskey der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Zahl der Menschen, die sich auf den Hungertod zubewegen, hat die 14-Millionen-Schwelle erreicht."

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.