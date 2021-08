US-Präsident Biden hat eingeräumt, dass es Schwierigkeiten gibt, afghanische Ortskräfte in Sicherheit zu bringen.

Die Taliban ließen zwar US-Bürger und Botschaftspersonal ausreisen, sagte Biden dem amerikanischen Fernsehsender ABC. Bei den Ortskräften sehe dies aber anders aus. Die Taliban kontrollierten die Zugänge zum Flughafen in Kabul und ließen viele Afghanen nicht passieren.



Biden bezeichnete das Chaos am Flughafen zu Beginn der Woche als unvermeidbar. Wegen des rasanten Vormarsches der Taliban habe der afghanische Präsident Ghani das Land verlassen, die Streitkräfte seien in sich zusammengebrochen.



Wie die USA fliegt auch Deutschland weitere Menschen aus Afghanistan aus. Bisher konnten mehr als 900 Deutsche und Afghanen in Sicherheit gebracht werden.

19.08.2021