US-Präsident Biden hält einen weiteren Terroranschlag am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul für sehr wahrscheinlich.

Er sagte in Washington, seine militärischen Berater gingen von einem erneuten Attentat innerhalb von 24 bis 36 Stunden aus. Für den Anschlag vom Donnerstag kündigte Biden weitere Vergeltung an. Zuletzt hatten die US-Streitkräfte in der vergangenen Nacht im Osten Afghanistans mit einem Drohnenangriff nach eigenen Angaben zwei wichtige Mitglieder der Terrororganisation IS getötet und einen weiteren Mann verletzt.



Der Bundesgeschäftsführer der Partei "Die Linke", Schindler, kritisierte das Vorgehen der USA. Vergeltungsschläge führten nur in eine Spirale der Gewalt. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sprach von einem Krieg, der die Gefahr einer Eskalation berge. Der SPD-Politiker Schmid empfahl, in Kooperation mit den Nachbarländern Afghanistans den Terrorismus zu bekämpfen.



Das US-Militär begann inzwischen am Flughafen Kabul mit dem Abzug der Soldaten. Dieser soll am Dienstag abgeschlossen sein. Mehrere Länder, darunter Frankreich, Großbritannien und Deutschland, kündigten an, mit den neuen Machthabern der Taliban in Afghanistan über die Ausreise weiterer schutzbedürftiger Menschen zu sprechen.

