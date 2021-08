US-Präsident Biden schließt eine Verlängerung des Evakuierungs-Einsatzes in Afghanistan nicht aus.

Er sagte im Weißen Haus in Washington, es gebe darüber Diskussionen mit dem Militär. Sollten andere G7-Staaten um eine längere Präsenz der US-Truppen bitten, werde man sehen, was man tun könne. Er hoffe aber, den Einsatz bis zum 31. August beenden zu können. Der US-Präsident steht nach der Rückkehr der Taliban an die Macht massiv in der Kritik.



Die USA und andere westliche Länder, darunter Deutschland, bemühen sich derzeit in aller Eile darum, eigene Staatsbürger und afghanische Ortskräfte mit ihren Familien in Sicherheit zu bringen. Am Flughafen in Kabul ist die Lage weiter extrem angespannt. Laut US-Sender CNN harren auf dem und um das Gelände mehr als 20.000 Schutzsuchende aus. Am Wochenende sollen in dem Gedränge sieben Menschen ums Leben gekommen sein.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.