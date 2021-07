US-Präsident Biden hat die Entscheidung verteidigt, die amerikanischen Truppen bis Ende August aus Afghanistan abzuziehen - ungeachtet des Vormarsches der radikal-islamischen Taliban.

Biden sagte in Washington, er werde nicht noch eine weitere Generation Amerikaner in den Krieg in Afghanistan schicken. Die Frage, ob dort eine Rückkehr der radikal-islamischen Taliban an die Macht unvermeidlich sei, beantwortete der Präsident mit Nein. Afghanistan verfüge über gut ausgerüstete Sicherheitskräfte und eine eigene Luftwaffe. Biden räumte allerdings ein, dass die Taliban inzwischen wieder so stark seien wie noch nie seit dem Sturz ihres Regimes im Jahr 2001.



Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums ist der Abzug der US-Streitkräfte zu 90 Prozent abgeschlossen. Die Bundeswehr hatte die letzten deutschen Einsatzkräfte in der vergangenen Woche ausgeflogen. Aus Afghanistan werden weitere Kämpfe um die Provinzhauptstadt Kala-i-Naw gemeldet. Nach einem Angriff der Taliban schickte die Regierung Soldaten per Hubschrauber in die Region im Nordwesten des Landes.

