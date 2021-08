US-Präsident Biden hat den Taliban Vergeltung angedroht, sollten diese amerikanisches Personal in Afghanistan gefährden.

Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington ließ er Vertretern der Islamisten in der katarischen Hauptstadt Doha ausrichten, dass sie in diesem Fall mit einer raschen und starken militärischen Reaktion rechnen müssten. Zudem würden die US-Truppen in der afghanischen Hauptstadt Kabul auf 5.000 Mann aufgestockt, um die sichere Ausreise von Botschaftsmitarbeitern zu gewährleisten. Auch arbeiteten die USA daran, Tausende von Ortkräften und andere Helfer zusammen mit ihren Familien zu evakuieren. Darüber hinaus habe Biden Streitkräfte und Nachrichtendienste angewiesen, dafür zu sorgen, dass die Vereinigten Staaten auch weiterhin in der Lage seien, künftigen terroristischen Bedrohungen aus Afghanistan zu begegnen.



Die Taliban verzeichnen bei ihrem raschen Vormarsch zunehmend Geländegewinne und rücken dabei auch immer näher an Kabul heran.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.