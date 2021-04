US-Präsident Biden will nach Angaben eines Regierungsvertreters die in Afghanistan stationierten amerikanischen Soldaten spätestens bis zum 11. September abziehen.

An dem Tag jähren sich die Terroranschläge von New York und Washington zum 20. Mal. Der Regierungsvertreter sagte in Washington, der geordnete Abzug der Truppen solle noch vor dem 1. Mai beginnen. Unter Bidens Vorgänger Trump hatte die US-Regierung mit den radikal-islamischenTaliban einen Abzug bis zum 1. Mai vereinbart.



Der Regierungsvertreter erklärte weiter, der Abzug werde mit den Nato-Partnern koordiniert. Man sei gemeinsam nach Afghanistan gegangen, und sei bereit, gemeinsam wegzugehen. Der Abzug sei nicht an Bedingungen geknüpft, weil ein solcher Ansatz nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre dazu führe, für immer in Afghanistan zu bleiben. - Nach offiziellen Angaben befinden sich derzeit noch rund 2.500 amerikanische Soldaten in Afghanistan; vor zehn Jahren waren es rund 100.000.



Die Taliban hatten zuletzt neue Gewalt gegen Nato-Truppen angedroht, sollte die Frist bis zum 1. Mai nicht eingehalten werden.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.