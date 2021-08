Die USA haben am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul inzwischen fast 6.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Diese Zahl nannte US-Präsident Biden am Abend in Washington. Das US-Militär werde alles tun, um den Evakuierungseinsatz für Amerikaner und Verbündete sicher und erfolgreich durchzuführen.

US-Amerikanern, die sich noch in Afghanistan befinden, gab Biden das Versprechen, sie würden die Möglichkeit bekommen, das Land zu verlassen. Man prüfe dafür auch den Einsatz von Soldaten, um Menschen sicher zum Flughafen zu bringen.



Nach Angaben des Pentagon sollen noch am Abend Maschinen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein landen. Seit dem Beginn der Evakuierungen vor etwa einer Woche haben die USA laut Biden etwa 13.000 Menschen in Sicherheit gebracht.



Wie lange die Mission noch dauern wird, ist nicht klar. Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Stoltenberg wollen die USA ihren Einsatz am 31. August beenden. Der US-Präsident schloss eine Verlängerung nicht aus. Er sagte, man gehe davon aus, dass die Evakuierungen bis Ende August abgeschlossen werden könnten, werde aber erst später dazu eine Entscheidung treffen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.