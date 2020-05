Im Osten Afghanistans ist der Polizeichef der Provinz Chost durch eine am Straßenrand verstecke Bombe getötet worden.

Wie das Innenministerium in Kabul mitteilte, leitete er dort eine Militäroperation. Nach Angaben der Provinzregierung starben bei dem Anschlag auch zwei seiner Begleiter. Die militant-islamistischen Taliban reklamierten die Attacke für sich.



Unterdessen führte der US-Sondergesandte für Aussöhnung in Afghanistan, Khalilzad, in Katar erneut Gespräche mit führenden Taliban. Die USA und die radikalen Islamisten hatten Ende Februar in Doha ein Abkommen unterzeichnet. Es sieht einen Abzug der internationalen Truppen sowie einen Gefangenenaustausch vor und soll den Weg für innerafghanische Friedensgespräche bereiten.