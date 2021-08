Der EU-Außenbeauftragte Borrell ist unzufrieden mit dem Verhalten der US-Armee am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul.

Der Nachrichtenagentur AFP sagte Borrell, die EU habe sich bei den USA über die strengen Sicherheitsvorkehrungen beschwert. Diese trügen mit zu der dramatischen Situation am Flughafengelände bei. Afghanische Ortskräfte der EU, die das Land verlassen wollten, hätten Schwierigkeiten, durchzukommen.



Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer räumte inzwischen eine Fehleinschätzung der jüngsten Entwicklungen in Afghanistan ein. In einem Brief an Bundestagsabgeordnete schrieb die CDU-Politikerin, die Bewertung der Situation sei falsch gewesen und die Annahme über den Widerstand gegen die Taliban zu optimistisch.

