In der britischen Botschaft in Kabul haben Mitarbeiter nach einem Bericht der "Times" Dokumente mit Kontaktdaten ihrer afghanischen Angestellten zurückgelassen.

Der Abzug der Botschaft sei in großer Eile erfolgt, weil sich die Lage in Kabul verschlechterte, erklärte ein Sprecher des britischen Außenministeriums. Es seien alle Anstrengungen unternommen worden, um sensibles Material zu vernichten. Das Verteidigungsministerium in London teilte weiter mit, bislang seien im Rahmen der britischen Operation mehr als 13.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen worden.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.