Bundesaußenminister Maas ist zu einer Reise in die Region aufgebrochen, um Ausreisemöglichkeiten für Schutzbedürftige auszuloten.

Dabei wird er Gespräche in der Türkei, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan und Katar führen. Maas erklärte, er wolle mit seiner Reise deutlich machen, dass Deutschlands Mission nicht mit dem Abschluss der militärischen Evakuierung ende. Berlin wolle sich mit den Nachbarstaaten verständigen, wie Deutsche, Ortskräfte und weitere Schutzbedürftige schnell und sicher nach Deutschland gelangen könnten. Die Bundeswehr hatte ihren Evakuierungseinsatz am Donnerstag beendet.



Frankreich und Großbritannien forderten indes, in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Sicherheitszone einzurichten. Frankreichs Präsident Macron sagte der Zeitung "Le Journal du Dimanche", diese solle unter der Kontrolle der Vereinten Nationen stehen und die Fortsetzung der humanitären Operationen ermöglichen.

