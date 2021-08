Die Bemühungen zur Unterstützung von Schutzsuchenden aus Afghanistan dauern an.

Bundesaußenminister Maas sagte zu Beginn einer viertägigen Reise in die Region,

man wolle die Nachbarstaaten Afghanistans bei der Bewältigung der humanitären und wirtschaftlichen Folgen unterstützen. Es sei im Interesse des Westens einen Kollaps in Afghanistan zu verhindern, der das gesamte Gebiet destabilisiere. Der Minister sprach sich zudem für ein international abgestimmtes Auftreten gegenüber den Taliban aus.

Macron schlägt UNO-Sicherheitszone vor

Frankreich und Großbritannien forderten, in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Sicherheitszone einzurichten. Frankreichs Präsident Macron sagte der Zeitung "Le Journal du Dimanche", diese solle unter der Kontrolle der Vereinten Nationen stehen und die Fortsetzung der humanitären Operationen ermöglichen.

Neue Warnung vor Terroranschlag in Kabul

Die USA warnten unterdessen vor einem erneuten Terroranschlag am Flughafen von Kabul. Die US-Botschaft in Afghanistan wies alle Amerikaner an, das Gebiet wegen einer - wie es hieß - "spezifischen, glaubwürdigen Bedrohung" sofort zu verlassen. Die in der Nacht eröffentlichte Warnung fiel eindringlicher und konkreter aus als ähnliche Appelle an den Tagen zuvor. Weiter hieß es, wer nicht ohnehin schon dort sei, solle aufgrund der Gefahrenlage auch gar nicht erst zum Flughafen kommen und sich von allen Zugangstoren fernhalten.



Vor einem der Tore des Geländes hatte sich am Donnerstag ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei wurden Dutzende Zivilisten und 13 US-Soldaten getötet, die an dem Evakuierungseinsatz in Kabul beteiligt waren. US-Präsident Biden hatte ebenfalls von der Gefahr eines weiteren Terroranschlags gesprochen. Die letzten Tage der Evakuierungsmission seien besonders gefährlich.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.