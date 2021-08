Die Bundesregierung hat den Einsatz von bis zu 600 Bundeswehrsoldaten für die Evakuierungsaktion in Afghanistan beschlossen. Nun fehlt nur noch die Zustimmung des Bundestags. Unterdessen spitzt sich die Lage am Flughafen in Kabul zu.

Das Kabinett billigte den Entwurf für ein entsprechendes Bundestagsmandat, über das voraussichtlich in der kommenden Woche im Parlament abgestimmt werden soll. Der Einsatz ist bis Ende September befristet. Mit dem Mandat wollen Regierung und Parlament nachträglich die rechtliche Grundlage dafür schaffen.



Der Einsatz hatte am Montag mit der Entsendung von zwei Flugzeugen nach Kabul begonnen, die nun neben Bundesbürgern und Afghanen auch Menschen aus anderen Ländern ins Nachbarland Usbekistan ausfliegen. Von dort aus steigen sie in Maschinen der Lufthansa um. Das erste Flugzeug mit etwa 130 Passagieren an Bord landete in der Nacht zu Mittwoch in Frankfurt am Main.

Chaotische Lage am Flughafen in Kabul

Derzeit scheint die Lage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul unübersichtlich zu sein. Die Bundeswehr verwies darauf, dass die Flughafenfeuerwehr nicht verfügbar sei. Zudem gibt es Meldungen über erneute Tumulte rund um den Flughafen. So verhinderte Chaos am Flughafen Kabul das Ausfliegen niederländischer Ortskräfte. "Es ist schrecklich. Viele standen mit ihren Familien vor den Toren des Flughafens", sagte die niederländische Außenministerin Kaag. Ein mit anderen nordeuropäischen Ländern betriebenes Militärflugzeug habe Kabul deshalb nahezu leer wieder verlassen müssen.



Im Laufe des Tages seien jedoch vier weitere Flüge nach Kabul vorgesehen, teilte das Auswärtige Amt mit.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.