Bundeskanzerlin Merkel will heute in einer Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung zur Lage in Afghanistan abgeben.

Daran schließt sich eine Debatte an. Die Bundesregierung will die Abgeordneten nachträglich um Zustimmung zu der Evakuierungsmission der Bundeswehr bitten. Es wird erwartet, dass sich in der Aussprache auch Außenminister Maas äußert. Merkel, Maas und andere Regierungsmitglieder haben eingeräumt, dass es bei der Einschätzung des Tempos, in dem die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen haben, gravierende Fehler gegeben hat. Vertreter der Opposition erhoben wegen der Fehleinschätzungen Vorwürfe gegen die Regierung. Die Regierung steht unter anderem in der Kritik, weil sie afghanische Ortskräfte und andere gefährdete Menschen aus Afghanistan nicht schon vor der Machtübernahme der Taliban ausgeflogen hat.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.