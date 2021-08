Die Bundesländer bereiten sich auf die kurzfristige Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan vor.

Nordrhein-Westfalen will nach Angaben der Staatskanzlei in Düsseldorf 1.800 Menschen aufnehmen. Darunter sind 800 afghanische Ortskräfte, die in den vergangenen Jahren für deutsche Organisationen gearbeitet haben. 1.000 weitere Plätze sollen vornehmlich Frauen offenstehen, die in den Bereichen Bürgerrechte, Menschenrechte, Kunst und Journalismus arbeiten und besonders bedroht sind.



Einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zufolge wollen auch mehrere weitere Bundesländer kurzfristig hunderte Flüchtlinge aufnehmen. Die Innenministerkonferenz rief Bundesminister Seehofer auf, ein gemeinsames Aufnahmeprogramm vorzulegen.



International ist der Umgang mit Flüchtlingen aus Afghanistan umstritten. Großbritannien kündigte die Aufnahme von insgesamt 20.000 Menschen über mehrere Jahre an. In diesem Jahr würden 5.000 Personen ins Land gelassen, die eine Verfolgung durch die Taliban fürchten müssten, sagte Premierminister Johnson in London. Österreich und Griechenland hatten sich zuvor gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan ausgesprochen. Mit dem Thema befassen sich heute auch die EU-Innenminister bei einem Treffen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.