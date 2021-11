Die Bundesregierung hat mit einem ersten eigenen Charterflug 329 Personen aus Afghanistan ausgeflogen.

Wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes mitteilte, startete der Flug am Mittag in Kabul mit dem Ziel Doha. An Bord befänden sich Ortskräfte und Schutzbedürftige samt Angehörigen. Die Bundesregierung dankte Katar für die Mithilfe. Katar organisiert derzeit den sehr eingeschränkten Betrieb auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt.



Die Bundesregierung versucht seit der Machtergreifung der islamistischen Taliban in Afghanistan auf dem Landweg und mit Charterflügen, Menschen aus dem Land zu bringen, die entweder für deutsche Stellen gearbeitet hatten oder die als besonders schutzbedürftig eingestuft werden.

