Nach den chaotischen Szenen am Flughafen von Kabul wird die Kritik an der Bundesregierung lauter. Von einem "außenpolitischen Desaster" ist die Rede, die Verantwortlichen dafür müssten zurücktreten.

Im Mittelpunkt der steht die Frage, ob die Bundesregierung mit der Rettungsaktion für noch in Kabul befindliche Deutsche und für afghanische Ortskräfte der Bundeswehr zu viel Zeit gelassen hat. Grünen-Chef Habeck verlangte Aufklärung. Die Aussagen der Bundesregierung, niemand habe vor der Situation gewarnt, weckten ernsthafte Zweifel, sagte er der "Rheinischen Post". Er verwies darauf, dass die Grünen bereits im Juni im Bundestag auf eine einfachere Aufnahme afghanischer Ortskräfte gedrängt hatten, was damals von Union und SPD zurückgewiesen wurde. Außenminister Maas habe zudem nicht einmal Warnungen des eigenen Botschaftspersonals in Kabul ernst genommen.



Den Rücktritt gleich der gesamten Bundesregierung forderte der Linken-Politiker Gysi. "Das Ganze ist desaströs", sagte er dem MDR. Man hätte bereits im April das Botschaftspersonal und auch die Helfer der Bundeswehr zurückholen können. Rücktritte zumindest der verantwortlichen Ministerinnen und Minister verlangte auch FDP-Vize Kubicki. Die Bundeskanzlerin, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und vor allem Außenminister Maas hätten "das größte außenpolitische Desaster seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland" zu verantworten.

Unmut auch im Koalitionslager

Im Bundestag beschäftigten sich die Ausschüsse für Verteidigung und Außenpolitik mit der überraschend schnellen Machtübernahme der Taliban. Die Opposition warf der Bundesregierung Schönfärberei und Versagen bei der Lageeinschätzung in den letzten Wochen vor. Auch der CDU-Außenpolitiker Röttgen bezeichnete die Situation in Afghanistan als "dramatischen Scherbenhaufen". Deutschland sei nun auf das Wohlwollen der Taliban angewiesen.



Die Sitzung des Auswärtigen Ausschusses stellte die Opposition nicht zufrieden. Der FDP-Politiker Djir-Sarai sagte im Anschluss, neue Erkenntnisse habe es nicht gegeben. Maas habe beispielsweise nicht erklären können, wie es zu der Fehleinschätzung gekommen sei, dass Kabul nicht fallen werde. Der AfD-Abgeordnete Hampel sprach von einer "Kakophonie der Erklärungsversuche". Zu vielen Fragen habe es nur ausweichende Antworten gegeben.



Die kritisierten Minister gaben sich wortkarg. Maas äußerte sich vor den wartenden Journalisten nicht. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer versicherte lediglich, die Bundeswehr werde so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan holen.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.