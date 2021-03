Der Bundestag hat die Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten in Afghanistan beschlossen.

432 Abgeordnete stimmten am Abend für die weitere Beteiligung der Bundeswehr an der internationalen Mission "Resolute Support", 176 votierten dagegen. Laut Mandat können bis zu 1.300 deutsche Soldatinnen und Soldaten noch bis zum 31. Januar 2022 am Hindukusch eingesetzt werden. Dort sollen sie afghanische Sicherheitskräfte beraten und unterstützen.



Der Einsatz in Afghanistan hatte bereits vor fast 20 Jahren als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 begonnen. Vor rund einem Jahr unterzeichnete Washington ein Friedensabkommen mit den islamistischen Taliban. Diese sind inzwischen wieder auf dem Vormarsch und drohen mit neuen Angriffen, falls die ausländischen Streitkräfte das Land nicht bis Mitte Mai verlassen. Derzeit beraten die Nato-Staaten über das weitere Vorgehen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.