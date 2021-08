Der Bundestag hat die Evakuierungsmission der Bundeswehr in Afghanistan nachträglich gebilligt. Der Antrag der Bundesregierung wurde mit 539 Ja-Stimmen angenommen. 9 Abgeordnete votierten dagegen. Es gab 90 Enthaltungen.

Das Bundeskabinett hatte die Entsendung erster Einsatzkräfte angesichts der gravierenden Lage schon ohne Bundestagsbeschluss auf den Weg gebracht. Das Mandat mit einem Kontingent von bis zu 600 Soldaten soll längstens bis zum 30. September dauern.

Opposition: "Versagen!"

Bundeskanzlerin Merkel räumte in ihrer Regierungserklärung eine Fehleinschätzung der Lage ein. Die Stärke der Taliban sei unterschätzt worden. Zugleich sprach sie sich für Verhandlungen mit den Islamisten über die Zeit nach dem Abzug der internationalen Truppen aus. Die Opposition warf der Bundesregierung Versagen vor. Grünen-Chefin Baerbock sagte, die Alarmsignale vor der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban seien bewusst ignoriert worden. Das Land sei als stabil hingestellt worden, weil man weiter Flüchtlinge nach Afghanistan habe abschieben wollen. Linken-Fraktionschef Bartsch erklärte, der gescheiterte Afghanistan-Einsatz sei der schwärzeste Punkt in der 16-jährigen Kanzlerschaft Merkel. Die einheimischen Helfer in Afghanistan seien im Stich gelassen worden. Auch die FDP und AfD machten der Bundesregierung schwere Vorwürfe.

